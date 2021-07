Riot Games ha pubblicato un album senza copyright per gli streamer e content creator

Riot Games ha pubblicato un album composto da 37 tracce senza copyright per gli streamer e i content creator online. È disponibile su Spotify, Apple Music e YouTube. Si chiama Sessions: Vi. Gli streamer possono quindi usare queste musiche per le proprie dirette senza timore di subire ripercussioni da artisti ed editori.

Si tratta di un'ottima trovata che potete ascoltare qui sopra. Le 37 tracce durano in totale 1:40:11. Ecco l'elenco completo delle musiche raccolte da Riot per questo album senza copyright:



chromonicci - Passengers

junior state - Sage

Hanz - Hollow

Chief - new space

Gemp, Sinnr - Geode

xander - Reading Night

Tennyson: - In Circles

SwuM - Swing

Engelwood - take your time

Kupla - Home Is Where My Heart Is

Laxcity - Iota

Weird Inside - Manifold

Weird Inside - mechanical Ivy

Miscél - Who are you

goosetaf - Recall

SwuM - Abovve

Idealism - Golden

Sinnr - I Exist

Hanz - Waiting

Dilip, Otxhello - feels

junior state - Sashimi

Sofasound - Funkgroove

Engelwood - midnight coffee

chromonicci - Weekends.

Tennyson - Daffodil

Kupla - Afterglow

xander - Growing Flowers

Gemp - Finally Home

goosetaf - First Light

chief - who's here

BIDØ: - infinite

late year - trinity

Miscél - Forever

BIDØ: - breath

Purple Cat - Woodpecker

Purple Cat - Lights out

Sofasound - Breathing Break

Riot Music

Lo scorso mese, Twitch ha avvertito gli streamer che sarebbero arrivati nuovi DMCA da parte dell'industria musicale. Si è parlato di un migliaio di richiami, anche se perlopiù diretti a contenuti archiviati e non a nuove dirette. Twitch ha dichiarato di essere delusa dal fatto che l'industria musicale non è aperta al dialogo per trovare una soluzione.