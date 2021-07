Genshin Impact: il cosplay di Lisa di aoimomoko è identico in ogni dettaglio

Un gioco diventa un grande gioco quando tutti i dettagli sono al posto giusto. Uno degli elementi che non deve certo sbagliare è il design dei propri personaggi, fulcro della trama e del gameplay. Genshin Impact è certamente uno dei giochi migliori quando si parla del design dei personaggi, tutti unici e molto vari. Gli appassionati hanno trovato i propri preferiti molto rapidamente e Lisa è per certo nella lista di molti. Ora, aoimomoko ci propone il proprio cosplay di Lisa.

Come potete vedere dalle immagini qui sotto, aoimomoko ha proposto una versione estremamente fedele di Lisa con il proprio cosplay. Ogni dettaglio è al proprio posto, sia parlando del costume che parlando di dettagli come il libro. Anche il fondale è, non casualmente, una libreria con vari volumi sui ripiani, che simboleggiano il desiderio di conoscenza di Lisa in Genshin Impact.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lisa realizzato da aoimomoko? La cosplayer ha ricreato il personaggio di Genshin Impact nel migliore dei modi, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?