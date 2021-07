Genshin Impact: il cosplay di Lisa di anastasia.komori è semplice ma non manca di nulla

Genshin Impact si avvicina all'update 2.0 e promette quindi tante novità di gioco, compresi per certo nuovi personaggi. I personaggi più "vecchi", però, rimarranno sempre nel cuore degli appassionati. Un ottimo esempio è Lisa, uno dei preferiti del mondo del cosplay. Ora, ad esempio, anastasia.komori ci propone il proprio cosplay di Lisa.

Il costume scelto da anastasia.komori per il cosplay di Lisa è in realtà molto semplice, soprattutto rispetto ad versioni che abbiamo avuto modo di ammirare in passato, ma non per questo è di bassa qualità o manca di dettagli. Il grande cappello, il ciondolo al collo e i ricami del costume sono tutti fedeli al personaggio di Genshin Impact.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lisa realizzato da anastasia.komori? Il personaggio di Genshin Impact è stato ricreato in modo fedele, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?