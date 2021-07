Konami e la difficoltà di rivitalizzare Silent Hill, Castlevania e Metal Gear

Si narra che da qualche anno Konami vada in giro per studi di sviluppo specializzati in titoli horror cercando quello giusto cui affidare il reboot della serie Silent Hill. L'attività del publisher giapponese è stata così spasmodica da aver prodotto diverse voci di corridoio, il cui errore di fondo è stato sempre quello di aver dato per scontato l'avvenuto accordo. Invece è probabile che il nuovo Silent Hill non esista ancora, se non nei documenti di design di Bloober Team, con cui Konami ha recentemente stretto una partnership per un progetto non ancora annunciato, ma che è difficile non collegare alla storica serie, visto il pedigree dello sviluppatore.

Ma come mai c'è voluto così tanto tempo per avere quantomeno il nome di una software house? Il problema principale è che Silent Hill, come altre proprietà intellettuali di Konami, ad esempio quella Metal Gear e quella Castlevania, è difficile da rivitalizzare, perché legato a un concetto di autorialità che va sparendo dal mondo dei videogiochi, almeno in ambito tripla A.

Giusto qualche settimana fa ci chiedevamo se avesse senso volere un ritorno di certe serie a tutti i costi. Non è meglio lasciarle morire in pace invece di affidarle al primo che passa? La domanda non è provocatoria come sembra, ma parte da un dato di fatto, con cui probabilmente il publisher giapponese si sta confrontando da qualche anno: produrre un singolo videogioco tripla A costa ormai decine di milioni di euro e per rientrare dei costi bisogna vendere milioni di copie.

Quindi ogni fattore di rischio diventa automaticamente un ostacolo che invita a prendere tempo... e la mancanza di autori, per serie come quelle citate, è un impedimento enorme, visto che una qualsiasi controversia rischia di far mettere mano ai forconi al pubblico tradizionale, quello a cui questi titoli sono rivolti. Avrebbe senso, quindi, dal punto di vista squisitamente economico, lanciare dei nuovi capitoli alla cieca, con il rischio che diventino dei boomerang?