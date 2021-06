Konami collabora con Bloober Team, autore di The Medium, Observer e Layers of Fear

Konami ha annunciato una nuova collaborazione con gli sviluppatori polacchi Bloober Team. È stato spiegato che le due società "collaboreranno alla produzione di nuovi contenuti di alta qualità combinando le rispettive caratteristiche e forze".

Bloober Team, team polacco, è l'autore di molteplici giochi horror molto apprezzati come The Medium, Blair Witch, Observer e la serie Layers of Fear. Il team ha quindi molti anni di esperienza con il genere e ha proposto molteplici titoli di qualità.

The Medium

Non è stato indicato altro, ma ovviamente il pensiero corre subito a Silent Hill. Negli ultimi tempi si è spesso parlato più volte della serie di Konami. Soprattutto il caso BLUE BOX Game Studios ha attirato le attenzioni degli appassionati in cerca di indizi su un nuovo capitolo.

Per ora non abbiamo altre informazioni. Konami conferma che annuncerà maggiori informazioni "sui contenuti della business alliance una volta che tutti i dettagli saranno confermati". Probabilmente dovremo attendere un po' di tempo prima di scoprire su cosa sia al lavoro Bloober Team.

