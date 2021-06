Bokeh Studio: il nuovo horror dell'autore di Silent Hill ci "incasinerà la mente"

Il nuovo gioco da parte di Bokeh Studio va tenuto d'occhio, perché come abbiamo riportato in precedenza è un horror da parte dell'autore del Silent Hill originale, il quale a quanto pare giocherà con gli utenti stessi "incasinando la mente", secondo quanto riferito da uno degli sviluppatori.

Il gioco in questione, che non ha ancora un titolo, è il primo progetto di Bokeh Studio, il nuovo team indie che è stato fondato da Keiichiro Toyama, autore di Silent Hill e Forbidden Siren, recentemente uscito da Sony Japan Studio all'interno del famoso esodo di creativi che ha portato (o è conseguito) al collasso del più antico team first party PlayStation.

Non ci sono ancora molte informazioni al di là del fatto che si tratti di un horror e una prima immagine che è servita soprattutto a stabilire un po' lo stile e le atmosfere del gioco. Un'altra informazione molto vaga arriva da Kazunobu Sato, producer e uno dei fondatori di Bokeh Studio, il quale ha riferito in un'intervista che il concept sembrava subito portare "a un gioco terribile", a quanto pare, ma questa affermazione va intesa in senso positivo per un horror.

Secondo Sato, si tratta di un gioco che può "incasinare la mente del giocatore", avendo peraltro il concetto di sacrificio come elemento basilare e a quanto pare "la proporzione di questi sacrifici può diventare piuttosto inquietante", ha riferito. È inoltre emerso che si tratta di un "action adventure".

Insomma, dettagli ancora molto vaghi ma che rendono l'idea di come questo nuovo horror abbia evidentemente elementi psicologici alla base, che possono stimolare i giocatori puntando su aspetti molto inquietanti e profondi, in attesa di saperne di più.