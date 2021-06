Xbox Game Pass: immagine svela il voto Metacritic di tutti i giochi, la media è alta

Xbox Game Pass: voti di Metacritic

Xbox Game Pass è un grande servizio che propone moltissimi giochi a un prezzo fisso. Il risparmio, soprattutto se si è soliti giocare molti videogame, è notevole. Ad essere importante, però, è anche la qualità dei giochi, non solo il numero. Xbox Game Pass propone titoli di alto livello? La risposta arriva da un'immagine, che potete vedere voi stessi qui sopra, che mostra i voti Metacritic divisi in varie fasce e indica il numero di videogiochi rilasciati nel servizio con tale voto. Come potete vedere, la media è alta (sono inclusi anche i giochi non più disponibili).

Ovviamente, i voti di Metacritic non sono un punto di riferimento completamente oggettivo e definitivo per calcolare la qualità di un gioco, ma è un mezzo comodo per creare un'immagine di questo tipo e ci permette in linea di massima di notare che la maggior parte dei giochi rientrano nella "categoria verde". In totale, solo 11 giochi hanno un voto inferiore a 60, e tra questi sono comunque compresi titoli molto famosi e amati come DayZ, Goat Simulator e Hello Neighbor: i giocatori si sono divertiti anche se, oggettivamente, sono videogiochi meritevoli di voti bassi.

Ben 27 giochi che sono arrivati nell'Xbox Game Pass hanno ricevuto un voto oltre il 90, compresi capolavori come Celeste e Ori and the Will of the Wisps. Più di 300 giochi, inoltre, hanno un voto superiore a 75. Qui sotto potete vedere la fonte usata per la creazione di questa immagine.

In linea di massima, quindi, è impossibile dire che Xbox Game Pass non proponga giochi di qualità. La speranza è che anche le future esclusive Microsoft (tutte in arrivo su Game Pass al D1) sappiano convincere in termini qualitativi. Ecco inoltre 9 nuovi giochi in arrivo tra fine giugno e inizio luglio 2021.