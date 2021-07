Nintendo Switch OLED, Tom Morgan di DF vorrebbe uno Switch 4K non portatile

Nintendo Switch OLED migliora l'esperienza di gioco per chi usa la console ibrida giapponese in portabilità, non c'è dubbio. Tuttavia chi preferisce collegare il sistema al televisore non percepirà alcuna differenza rispetto al modello originale, ed è per questo che servirebbe un Nintendo Switch 4K in versione home, non portatile.

La provocazione, che tuttavia a pensarci ha decisamente il suo perché, arriva da Tom Morgan, uno dei redattori di Digital Foundry: la testata inglese non ha mai fatto mistero di avere un debole per hardware ed esperienze visive senza compromessi, e come tanti utenti è rimasta un po' interdetta all'annuncio di Nintendo Switch modello OLED.

Avendo tuttavia Nintendo già rinunciato alla gimmick dello "switch" fra home console e portabilità con il lancio di Nintendo Switch Lite, cosa impedirebbe all'azienda giapponese di percorrere il tragitto inverso e portare nei negozi un set top box in grado di far girare i giochi a 4K esclusivamente collegandosi a un televisore?

Si tratterebbe a quel punto di un vero e proprio ritorno alle origini per la casa di Kyoto, nell'ambito di un'operazione che tuttavia andrebbe giustificata in qualche modo e non potrebbe più contare sull'indubbio fascino della portabilità, su cui finora si è puntato e a ragione.

Pensando tuttavia all'annuncio del Nintendo 2DS, che lì per lì sembrava uno scherzo, non c'è in effetti un valido motivo per cui l'azienda nipponica dovrebbe escludere una possibilità del genere.