CD Projekt RED, autore di Cyberpunk 2077, apre un nuovo studio ufficialmente

CD Projekt RED, autore di Cyberpunk 2077 e The Witcher, ha ufficialmente aperto il nuovo studio di sviluppo in Canada, precisamente a Vancouver. Come potete vedere poco sotto nel tweet della compagnia, il team si chiamerà molto semplicemente CD Projekt RED Vancouver.

Non si tratta in realtà di una sorpresa. A marzo 2021, CD Projekt RED aveva acquisito Digital Scapes: una società che ha lavorato con la compagnia polacca per tre anni, assistendo anche nello sviluppo di Cyberpunk 2077. Oggi, 8 luglio 2021, è stato chiuso l'accordo tra le due compagnie. Digital Scapes è divenuta quindi la base del nuovo team CD Projekt Vancouver.

Alla guida di CD Projekt Vancouver vi sarà Marcin Chudy che ha dichiarato: "Essendo polacco e canadese, trovo estremamente soddisfacente costruire un ponte tra le industrie di sviluppo videoludico polacche e canadesi. Questa è una grande opportunità per gli sviluppatori canadesi di essere coinvolti nelle incredibili IP di CD Projekt Red e per CD Projekt Red di attingere alla profonda riserva di talenti e all'abilità di creare giochi del Canada."

Speriamo che questo ampliamento della forza produttiva di CD Projekt RED sia favorevole al supporto di Cyberpunk 2077. Sappiamo già che il gioco sci-fi sta per ricevere il più grande aggiornamento di sempre e "altre cose arriveranno".