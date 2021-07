Bright Memory Infinite: trailer di luglio 2021 mostra tante scene d'azione

L'editore Playism e lo sviluppatore FYQD-Studio hanno pubblicato un nuovo trailer per Bright Memory Infinite come parte del Game Charging Night di luglio 2021. Il filmato, che potete vedere qui sopra, propone tante scene di azione a base di sparatore e attacchi con la spada.

Il trailer di Bright Memory Infinite taglia da una scena all'altra in modo rapido, ma possiamo comunque vedere un paio di sequenze più lunghe contro quelli che sono chiaramente dei potenti nemici. Il personaggio principale che controlleremo nel gioco avrà dalla propria armi da fuoco e una spada: potrà quindi sfruttare il proprio arsenale per combattere sia dalla distanza che da vicino, usando varie abilità e poteri.

Bright Memory Infinite

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Bright Memory: Infinite è ambientato in una metropoli tentacolare e futuristica nell'anno 2036. Uno strano fenomeno per il quale gli scienziati non riescono a trovare alcuna spiegazione si è verificato nei cieli di tutto il mondo. La Supernatural Science Research Organization (SRO) ha inviato degli agenti in varie regioni per indagare su questo fenomeno. Ben presto si scopre che questi strani avvenimenti sono collegati a un mistero arcaico - una storia ancora sconosciuta di due mondi, che sta per venire alla luce".

Bright Memory Infinite arriverà su PC e Xbox Series X|S nel 2021. La versione PS4/5 è prevista per una data successiva. Come indicato nel trailer, se possedete la versione PC di Bright Memory riceverete Infinite gratuitamente. Potete inoltre vedere un altro trailer di gameplay che mostra i progressi del gioco.