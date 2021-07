NieR: Automata: l'aggiornamento della versione Steam ha una data, finalmente

La versione Steam di NieR: Automata sarà aggiornata il 15 luglio 2021. Finalmente la tanto attesa patch è arrivata, per la gioia di quelli che non avevano mai smesso di sperarci. Square Enix ha dato l'annuncio direttamente su Steam, dove ha anche pubblicato la nota di rilascio con tutte le novità, che potete leggere qui di seguito:

▼ Modifiche effettuate

• Configurazione video senza bordi

Abbiamo aggiunto la configurazione video senza bordi.

• Fidelity FX

Abbiamo aggiunto la funzione Fidelity FX CAS.

• HDR

Adesso il sistema rileverà se l'HDR è stato attivato nelle impostazioni dello schermo di Windows e, se è così, avvierà automaticamente il gioco in modalità HDR.

• Antialiasing

Modifiche alla funzione di antialiasing.

• Texture dell'interfaccia utente (4K)

Circa 270 texture dell'interfaccia per icone, sfondi e altri elementi adesso sono compatibili con la risoluzione 4K.

• Filmati

Il bitrate è stato migliorato e sono stati modificati tutti i filmati pre-renderizzati, così che adesso girino a 60 fps e con il formato corretto, senza allungare l'immagine.

• Illuminazione globale

Abbiamo aggiunto una nuova funzione di "Illuminazione globale". Può essere impostata a tre livelli diversi: alta, media o bassa.

• Occlusione ambientale/bloom

Gli obiettivi di rendering per l'occlusione ambientale e l'effetto bloom adesso hanno una risoluzione dinamica basata sulla risoluzione del gioco.

▼ Correzione di errori

• Adesso è possibile alternare tra le modalità schermo selezionate di recente per gli screenshot, per esempio tra lo schermo intero e a finestra o tra senza bordi e a finestra, premendo i tasti Alt+Invio insieme.

• Il cursore del mouse non viene più mostrato quando si usa un controller per giocare.

• Il framerate è stato stabilizzato a 60 fps come default.

Abbiamo anche fatto altre correzioni riguardanti la stabilità.

Di fatto il gioco viene allineato alla versione Microsoft Store, che poi è quello che avevano domandato i fan. Proprio ieri ci chiedevamo, unici al mondo (dai lasciatecela tirare, per una volta), che fine avesse fatto il promesso aggiornamento e oggi è arrivata la risposta.