NieR: Automata: dov'è la patch promessa per la versione Steam?

A tre mesi dalla promessa di una patch correttiva per la versione Steam di NieR: Automata, è lecito chiedersi dove sia finita. Square Enix l'aveva promessa dopo la rivolta causata dal lancio della versione Windows Store, che era aggiornata e non soffriva di molti dei problemi della versione Steam. I molti che avevano comprato il gioco sul client di Valve, sentendosi trattati da figli di un dio minore, avevano protestato con veemenza chiedendo che anche la loro versione venisse finalmente aggiornata dopo quattro lunghi anni.

Square Enix pubblicò quindi una breve nota, promettendo una patch:

"Stiamo lavorando su una patch che migliorerà la versione per Steam di NieR:Automata.

Pubblicheremo più informazioni prossimamente."

Era il 15 aprile 2021 e da allora non se n'è saputo più niente. Molti stanno iniziando a malignare, ipotizzando che la promessa sia stata fatta per non rovinare il lancio di NieR Replicant ver.1.22474487139..., uscito la settimana successiva, ossia il 23 aprile 2021. Noi non vogliamo essere così cattivi, ma a questo punto sarebbe il caso che Square Enix facesse sapere qualcosa, perché l'attesa va facendosi quantomeno fastidiosa, soprattutto per quelli che hanno creduto alla promessa.