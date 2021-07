Demon's Souls, ecco il video documentario di Noclip sul remake PS5

Demon's Souls, lo straordinario remake per PS5 del titolo targato From Software, è protagonista di un lungo e interessante video documentario di Noclip che fa luce sullo sviluppo del gioco, i retroscena e tanti altri dettagli inerenti la genesi dell'ambizioso progetto.

Annunciato il mese scorso, il documentario di Noclip dedicato a Demon's Souls racconta in poco più di un'ora chi sono i Bluepoint Games, di cosa si sono occupati in precedenza e quali sono stati i presupposti per questo complesso rifacimento.

Il video entra naturalmente nel dettaglio dei singoli aspetti che il team di sviluppo ha dovuto affrontare: dal rifacimento di determinate ambientazioni alle meccaniche del gameplay, passando per visuale, fisica e comparto audio.

Una sezione del documentario è inoltre dedicata all'organizzazione del lavoro, all'outsourcing e a come tutto ciò è stato gestito nell'ambito di questo particolare progetto, andando poi ad armonizzare i vari contributi in una sintesi solida e coerente.