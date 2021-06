Demon's Souls, il remake PS5 nel prossimo documentario di Noclip

Il remake di Demon's Souls per PS5 sarà protagonista del prossimo documentario realizzato da Noclip, il canale che si occupa appunto di produrre approfondimenti e retroscena sui giochi più importanti di sempre.

Definito un capolavoro dai voti della critica, Demon's Souls ha dimostrato come sia possibile ridisegnare un classico senza dissiparne il fascino e anzi introducendo interessanti novità per renderlo più moderno e attuale.

"In compagnia di sviluppatori provenienti da Bluepoint Games e Japan Studio, andremo a rivisitare gli anni di lavoro necessari per realizzare l'ormai famigerato Demon's Souls per PlayStation 5", recita la descrizione del trailer.

Se avete apprezzato particolarmente il nuovo Demon's Souls, insomma, il prossimo documentario di Noclip si pone come un appuntamento da non perdere: non appena verrà pubblicato lo segnaleremo prontamente.