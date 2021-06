Final Fantasy 7 Remake Intergrade: finalmente pare che ci siano tutte le texture

Finalmente in Final Fantasy 7 Remake Intergrade ci saranno tutte le texture, ossia non si vedranno più le mostruosità in bassissima risoluzione della versione PS4. Almeno questo è ciò che si capisce da un'immagine della versione PS5 della famigerata "porta", diventata un vero e proprio meme dopo il lancio dell'originale.

E texture furono!

Niente di miracoloso, sia chiaro, perché è semplicemente una porta con delle texture a una risoluzione adeguata, ma fa comunque piacere vedere che alcuni difetti siano stati sistemati. Certo, non si capisce perché non aggiornare anche la versione PS4, a questo punto... anche perché non crediamo che quelle texture fossero così brutte per colpa della potenza della console.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, in Final Fantasy VII Remake ci sono degli oggetti con texture in bassa risoluzione che cozzano enormemente con il resto della grafica di gioco, davvero magnifica. A dirla tutta sono un vero pugno in un occhio, anche se va detto che non compromettono in alcun modo il gameplay.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade è in uscita su PS5 il 10 giugno 2021. Gli utenti PS4 potranno fare l'upgrade gratuito alla nuova versione (non dalla versione presa con il PS Plus a marzo 2021).