Total War: Warhammer 3: un video presenta Skarbrand dei Khorne e l'ultimo DLC per TW: Warhammer 2

In queste ore Creative Assembly ha svelato due grosse novità per quanto riguarda i suoi amatissimi giochi dedicati all'universo di Warhammer. La prima novità è che grazie ad un nuovo trailer abbiamo la possibilità di conoscere meglio Skarbrand, il Lord leggendario dei Khorne. Sarà uno dei grandi protagonisti di Total War: Warhammer 3. Inoltre i giocatori di Total War: Warhammer 2 non sono stati dimenticati: prima di passare a sviluppare esclusivamente il terzo capitolo, Creative Assembly pubblicherà un ultimo DLC, The Silence & The Fury.

Per quanto riguarda Skarbrand il video che abbiamo pubblicato in testa alla news è piuttosto esplicativo. È il Lord Leggendario dei Khorne e guiderà eserciti di creature infernali tanto brutali quanto spettacolari.

La seconda novità riguarda Total War: Warhammer II. The Silence & The Fury sarà il DLC finale del gioco, l'ultimo prima dell'arrivo del terzo capitolo. Si tratta di un aggiornamento incentrato su Lizardmen e Beastmen. Questo contenuto rielaborerà completamente la meccanica dell'orda dei Beastmen, modificandone la progressione. The Silence & The Fury introdurrà anche due nuovi personaggi, Taurox e Skink Camaleonte.

Cosa ne pensate di queste novità?