Forza Horizon 5, drag race e decappottabili confermate da Playground Games

Forza Horizon 5 includerà drag race e auto decappottabili: lo ha confermato il team di sviluppo del gioco, PlayGround Games, durante l'ultimo approfondimento video dedicato all'atteso racer per PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Dotato di un meteo dinamico localizzato in grado di offrire una varietà inedita, Forza Horizon 5 ci porterà a gareggiare nel meraviglioso scenario messicano, il più ampio e dettagliato di sempre per la serie.

Come detto, all'interno di queste location saranno disponibili anche emozionanti drag race, ovverosia le gare di velocità sul dritto rese celebri dalla saga cinematografica di Fast & Furious ma non solo, in cui strategia, prontezza e nitro sono gli ingredienti del successo.

Per quanto riguarda invece le vetture decappottabili, sarà possibile guidarle e controllare il tettuccio manualmente effettuando una pressione dello stick analogico destro del controller sulla propria asse.

Troveremo inoltre svariati animali a bordo strada: dai fenicotteri agli asini alle capre e altri ancora: un ulteriore tocco di colore e vivacità per arricchire le straordinarie ambientazioni di Forza Horizon 5.