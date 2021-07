Minecraft Dungeons: annunciati DLC e Ultimate Edition

Mojang ha annunciato un nuovo DLC e la Ultimate Edition di Minecraft Dungeons. Il primo, chiamato Echoing Void, chiuderà l'arco narrativo principale del gioco e conterrà dei nuovi nemici, del nuovo equipaggiamento leggendario e delle missioni molto difficili che consentiranno al giocatore di fermare le minacce della dimensioni degli Enderman.

Minecraft Dungeons Echoing Void

Oltre a Echoing Void, Mojang lancerà anche un nuovo aggiornamento gratuito maggiore, che introdurrà diversi nuovi contenuti, in particolare il Gauntlet of Gales, una missione ambientata in un grosso labirinto, incentrata sulla risoluzione di puzzle. Sarà accessibile dalla mappa di gioco.

Minecraft Dungeons: Ultimate Edition, infine, sarà disponibile insieme al DLC Echoing Void e conterrà il gioco base più i sei DLC che compongono il primo arco narrativo: Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, Flames of the Nether, Hidden Depths e, appunto, Echoing Void. Acquistare il pacchetto completo costerà meno che acquistare i DLC singolarmente e offrirà l'esperienza completa di Minecraft Dungeons.

Tutte queste novità saranno disponibili a partire dal 28 luglio 2021, ovviamente su tutte le piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X e S.