The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, le prime ore di gioco sono state modificate

Le prime ore della campagna di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sono state modificate da Nintendo al fine di rendere l'esperienza più immediata rispetto all'edizione originale del gioco.

Non solo il sistema di salvataggi automatici per The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, dunque, ma anche una serie di altre migliorie apportate dagli sviluppatori per smussare gli spigoli del titolo pubblicato nel 2011.

"Sono stati effettuati alcuni cambiamenti nelle prime ore di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per ottenere un'esperienza di gioco più fluida e consentirvi di partire per questa nuova avventura più rapidamente", recita il post di Nintendo su Twitter.

"Ecco un esempio in cui dei suggerimenti obbligatori da parte di Horwell sono stati modificati", continua il messaggio, che mostra appunto una breve clip in cui Link impara a saltare sui blocchi per poter raggiungere zone poste più in alto rispetto alla sua posizione.

Potremo scoprire questi e altri miglioramenti apportati a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a partire dal 16 luglio, in esclusiva su Nintendo Switch.