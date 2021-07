King’s Bounty 2, il provato di uno strategico sempre più gioco di ruolo

Dopo averlo potuto vedere in anteprima nel corso di un evento online, abbiamo finalmente avuto modo di mettere mano sull'ultima incarnazione della serie King's Bounty, così da scoprirne i primi segreti. Per un resoconto generale del gioco e delle sue origini, vi rimandiamo alla nostra recente anteprima . Qui invece ci limiteremo a raccontare del nostro provato di King's Bounty 2 e del perché ci ha fatto una buona impressione.

King's Bounty 2 inizia con la selezione del personaggio . Non c'è modo di crearsene uno, ma bisogna scegliere tra tre eroi già ben definiti: un guerriero, una maga e una paladina. Qualsiasi sia la scelta ci ritroveremo prigionieri nella fortezza di Crucis, una prigione sita in un territorio freddo e inospitale, dove muoveremo i nostri primi passi. All'inizio la trama non è chiarissima: veniamo fatti liberare dal re in persona perché apparentemente siamo l'unica speranza per il mondo di Nostria, minacciato da una forte oscurità. Negromanti e mostri hanno iniziato ad attaccare con sempre più violenza i villaggi e i loro abitanti e il caos serpeggia per le strade. C'è uno schema dietro a tanta brutalità? Dove risiede la radice del male? Per scoprirlo non ci resta che partire all'avventura e girare in lungo e in largo per questo inospitale continente, dove le cose da fare non mancano proprio.

Primi passi

All'inizio King's Bounty 2 sembra tutto fuorché un seguito di King's Bounty: visuale in terza persona stile gioco di ruolo d'azione invece che isometrica, controllo diretto del personaggio in tempo reale invece che con un sistema a turni gestito tramite mouse e una grafica 3D moderna invece che uno stile più asciutto da strategico puro. In effetti se ce lo avessero fatto giocare senza conoscere il titolo in anticipo, avremmo faticato moltissimo a individuare i collegamenti tra i due giochi, almeno nella fase iniziale. Non ci vuole molto per scoprire che lo spirito è comunque lo stesso e che molti elementi, come i combattimenti tattici, sono rimasti. Ma andiamo con ordine.

Le prime cose da fare sono anche le basi del gameplay: il comandante di Crucis ci invita a recuperare il nostro equipaggiamento, ci fornisce le prime unità del nostro esercito, ci fa avere un cavallo e ci consente di assoldare unità aggiuntive pagandole con il vile denaro. La fortezza è un luogo relativamente sicuro, ma c'è un po' da esplorare per trovare bottino sparso, stipato in contenitori nascosti. Questi ultimi saranno una costante per tutto il gioco e si troveranno un po' ovunque. Di fatto sono la prima motivazione per esplorare in lungo e in largo le ampie mappe.

La trama è più articolata di quel che sembri

Usciti da Crucis raggiungiamo velocemente un piccolo villaggio che sorge subito fuori dalle mura. I primi passi per il mondo di gioco ci svelano che la natura ibrida del sistema di esplorazione. Sostanzialmente siamo liberi di andare dove vogliamo, ma seguendo dei "corridoi", ossia le strade che si diramano per le mappe. Ci sono naturalmente molti sentieri nascosti e segreti da scoprire, ma in generale non aspettatevi di poter scalare liberamente una montagna o di guadare un fiume, se non previsto dai map designer. Questa rigidità, che si distende un bel po' quando si arriva in mappe più grandi, rende King's Bounty 2 più simile al primo capitolo di quanto potessimo pensare a un primo sguardo. Ma torniamo al nostro villaggio, dove si affronta la prima missione secondaria vera e propria.