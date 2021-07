iPhone 12, vendite ancora forti nonostante iPhone 13 sia imminente

iPhone 12 continua a totalizzare ottime vendite negli USA, questo nonostante manchino ormai poche settimane alla tradizionale presentazione del nuovo modello dello smartphone Apple, iPhone 13.

Secondo le stime sono stati distributi 68 milioni di iPhone 12 solo nel 2020, ma a quanto pare il trend non accenna a fermarsi, stando a quanto riportato da Samik Chatterjee, analista presso JP Morgan.

Chatterjee ha infatti evidenziato un'indagine di mercato secondo cui gli utenti non hanno smesso di acquistare iPhone 12 pensando di attendere il prossimo modello della linea Apple, o comunque tale tendenza risulta parecchio limitata.

Nello specifico, iPhone 12 ha distribuito ad oggi oltre 100 milioni di unità in appena sette mesi, eguagliando il record stabilito da iPhone 6 e iPhone 6 Plus al lancio.

Apple ha dunque chiuso l'ultimo trimestre con risultati superiori alle attese, riuscendo contemporaneamente ad assicurarsi scorte sufficienti in termini di componentistica per non andare incontro ai problemi che stanno avendo gli altri produttori.