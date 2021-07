Pokémon, il cosplay di Azzurra di eki_holic è pronto a colpirci con la Poké Ball

Nel vasto universo Pokémon, anche il recente Pokémon Spada e Scudo è riuscito a lanciare vari personaggi originali e carismatici che sono entrati nell'immaginario comunque, nonostante il gioco sia relativamente recente, e tra questi c'è sicuramente Azzurra (o Nessa, nella versione in inglese), protagonista di questo ottimo cosplay da parte di eki_holic.

L'affascinante modella orientale si è dedicata con notevole dedizione alla riproduzione di Azzurra, riuscendoci veramente in pieno, con una ricostruzione praticamente perfetta della Capopalestra di Keelford, a Galar, specializzata in Pokémon di tipo acqua. La ragazza in questione ha colpito in maniera particolare il pubblico proprio per il suo aspetto originale, caratterizzato da un misto di eleganza e atletismo che la rendono molto affascinante.

In particolare, il cosplay di eki_Holic nello scatto riportato qui sotto riprende Azzurra nel momento del lancio della Poké Ball, che caratterizza il personaggio perché avviane eseguendo una mossa quasi da ginnasta che rende il momento alquanto coreografico.

Oltre ad essere rimasta una dei personaggi più memorabili di Pokémon Spada e Scudo, Azzurra è anche tornata a mostrarsi in un episodio della serie animata Ali del Crepuscolo, a dimostrazione di come sia entrata ormai nel canone standard della serie, con possibili comparse anche successive.