God of War 2: Ragnarok il mese prossimo, Horizon Forbidden West in estate, per un leak

Secondo QuimSix, ovvero il leaker che ha anticipato la data dello State of Play e diverse informazioni riguardanti Far Cry 6, ad agosto sarà mostrato un nuovo trailer di God of War 2: Ragnarok. Ma non solo, Sony si prepara ad annunciare la data di lancio e un nuovo trailer di Horizon Forbidden West entro la fine dell'estate.

Nonostante questo leaker sembri un minimo affidabile, si tratta sempre di rumor e voci di corridoio, quindi trattatele come tale. In questo caso, però, QuimSix si è rivelato piuttosto affidabile, anche se le sue fonti non sono mai particolarmente precise.

In questo caso ha detto che la fonte è la stessa che ha anticipato la data dello State of Play. Questa volta ha affermato che il prossimo mese Sony trasmetterà un evento molto più importante rispetto a quello di qualche giorno fa, dato che sarà presente God Of War 2, che in molti ormai chiamano Ragnarok, con un nuovo trailer. Il primo se non si conta il breve teaser.

L'estate di PlayStation, però, sarà rovente, perchè non c'è solo God of War, ma anche Horizon Forbidden West è pronto a mostrarsi nuovamente al pubblico, questa volta con la data di uscita definitiva e altri filmati. In questo caso QuimSix non sa quando l'avventura di Aloy sarà mostrata, se assieme a GoW 2 o in un'altra occasione, sa solo che sarà durante l'estate.