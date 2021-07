The Witcher 3, il cosplay di Yennefer di athora è pieno di energia naturale

Per festeggiare degnamento il WitcherCon, vediamo questo cosplay di Yennefer di Vandenberg realizzato dalla cosplayer athora. La versione del personaggio scelta è quella di The Witcher 3: Wild Hunt, come riconoscerete sicuramente al primo sguardo.

athora ha deciso di puntare sul lato più filosofico del personaggio, calandolo in un contesto naturale, da cui probabilmente sta traendo energie per lanciare i suoi incantesimi. Il costume in sé è accuratissimo, con tutti i dettagli al posto giusto, compresi pettinatura e trucco. Anche l'espressione del volto è adeguata.

The Witcher 3: Wild Hunt è stato uno dei giochi più amati della generazione PS4 / Xbox One. Presto ritornerà in una versione rimasterizzata per PC, PS5 e Xbox Series X e S, con anche alcuni DLC gratuiti ispirati dalla serie Netflix.

