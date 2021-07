The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X|S riceverà DLC basati sulla serie Netflix

The Witcher 3: Wild Hunt per PC, PS5 e Xbox Series X|S riceverà dei DLC gratuiti basati sulla serie Netflix: lo ha annunciato CD Projekt RED nel corso della WitcherCon.

Annunciato lo scorso anno, The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile con upgrade gratuito per i possessori della versione originale su PC, PS4 e Xbox One.

L'annuncio del team polacco conferma che l'edizione next-gen arriverà quest'anno, sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, ma non rivela in cosa consisteranno esattamente questi contenuti.

Philipp Weber, lead quest designer presso CD Projekt RED, ha detto che ad esempio sarà possibile indossare un'armatura di Geralt di Rivia ispirata appunto alla serie Netflix di The Witcher, ma senza fornire ulteriori informazioni.

Bisognerà insomma attendere per capire quale sarà esattamente la natura di questi contenuti scaricabili e, soprattutto, quando potremo mettere le mani sulla versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt.