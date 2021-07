Marvel Black Widow: il cosplay della Vedova Nera di missbricosplay celebra il film

Marvel continua ad espandersi in ogni direzione ma, prima di tutto, lo fa con i propri film. L'MCU è pronto ad accogliere un lungometraggio dedicato a Vedova Nera. Parliamo ovviamente di Black Widow, in arrivo nelle sale di tutto il mondo in questi giorni. Per celebrare il film, missbricosplay ci propone il proprio cosplay di Vedova Nera.

Come potete vedere poco sotto, missbricosplay ha optato per il costume più classico di Vedova Nera, ovvero la versione completamente nera. Sappiamo già, però, che in Black Widow ci sarà modo di vedere anche altri costumi dell'eroina degli Avengers. Il cosplay di missbricosplay, inoltre, include anche una serie di armi tipiche della spia.

Cosa ne pensate del cosplay di missbricosplay dedicato alla Vedova Nera? La protagonista di Black Widow di Marvel è stata riprodotta in modo fedele, oppure avete visto versioni di qualità superiore?