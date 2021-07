Final Fantasy 16 probabilmente non sarà al TGS 2021, il doppiaggio inglese è completo

Durante il più recente stream Letter from the Producer dedicato a Final Fantasy 14, sono emersi un po' di dettagli riguardo al prossimo capitolo principale della saga di Square Enix. Naoki Yoshida, producer, ha affermato che ambientazione e trama di Final Fantasy 16 sono stati definiti e non cambieranno, e che il doppiaggio inglese è stato registrato quasi del tutto. Sfortunatamente, secondo Yoshida probabilmente Final Fantasy 16 non apparirà al Tokyo Game Show 2021 (30 settembre - 3 ottobre).

Queste informazioni provengono da una traduzione realizzata dal canale Discord di Final Fantasy XIV. Alcuni traduttori su Twitter hanno anche indicato quanto è stato detto in giapponese da Yoshida durante la diretta streaming. Pare che il producer abbia intenzione di mostrare Final Fantasy 16 "quando è pronto".

Come potete vedere voi stessi qui sotto, pare che l'intenzione di Square Enix sia quella di mostrare il gioco al meglio della propria qualità così da spingere i giocatori a pensare "voglio comprare questo gioco!" al primo sguardo. Lo sviluppo di Final Fantasy 16, secondo quanto indicato, prosegue comunque bene.

Ricordiamo che Final Fantasy 16 è in sviluppo presso Creative Business Unit III, lo stesso team di Final Fantasy 14. Il nuovo capitolo sarà un gioco di ruolo d'azione. Il gioco è molto atteso da noi occidentali, mentre in Giappone Tales of Arise è più atteso di Final Fantasy 16 e Breath of the Wild 2.