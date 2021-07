The Witcher Stagione 2, i titoli dei nuovi episodi della serie Netflix in video

La serie di The Witcher è uno dei principali protagonisti della WitcherCon, e fra le altre cose è stato pubblicato un video con i titoli di tutti gli episodi della Stagione 2.

In uscita il 17 dicembre, la seconda stagione di The Witcher vedrà il ritorno di Henry Cavill e dei protagonisti che abbiamo imparato a conoscere, insieme però a diverse new entry.

Ecco dunque i titoli degli episodi della seconda stagione di The Witcher: