Final Fantasy 16 potrebbe essere mostrato di nuovo nel 2022: c'è da aspettare

Stando a quanto dichiarato dal producer Naoki Yoshida, Final Fantasy 16 potrebbe essere mostrato di nuovo solo nel 2022. Quindi c'è da aspettare ancora un po' per saperne di più. La notizia è emersa durante un live stream dedicato a Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (Yoshida ne è director). Più precisamente in una sezione dell'evento con ospite Yoko Taro, famoso per la serie NieR, che ha chiacchierato amorevolmente con Yoshida di diversi argomenti, tra i quali il nuovo Final Fantasy.

Stando a quanto detto da Yoshida, tutti gli scenari principali del gioco sono "scolpiti sulla pietra" e lo sviluppo procede bene. Purtroppo le buone notizie finiscono qui, perché ha anche aggiunto che Final Fantasy 16 non sarà al Tokyo Game Show 2021, che si svolgerà tra il 30 settembre e il 3 ottobre di quest'anno, nonostante il team le abbia provate tutte per portarcelo.

L'anno giusto per saperne di più pare quindi essere il 2022, dove arriveranno grandi aggiornamenti (Yoshida odia quelli piccoli). Il 2022 potrebbe essere anche l'anno di uscita, visto che il producer ha parlato di voler mostrare Final Fantasy 16 solo quando ultimato.