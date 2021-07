The Witcher 3: Wild Hunt, un cosplay di Ciri in video da Shirogane-sama

The Witcher 3: Wild Hunt è tornato a far parlare di sé dopo la WitcherCon di qualche giorno fa, e Shirogane-sama ha pensato bene di rispolverare il suo cosplay di Ciri, mostrandocelo stavolta in movimento.

Si tratta dello stesso set che la modella russa ha utilizzato in almeno due precedenti occasioni, alla fine di giugno e alla fine di aprile, e che si conferma davvero eccellente per la qualità del costume, degli accessori e del makeup.

Tornando alla WitcherCon, in tale occasione CD Projekt RED ha annunciato l'arrivo di DLC basati sulla serie Netflix per The Witcher 3: Wild Hunt, in attesa della versione next-gen del gioco.

Rivedremo invece Ciri nella serie televisiva di The Witcher: la seconda stagione sarà disponibile dal 17 dicembre sulla celebre piattaforma streaming.