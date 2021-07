The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ottimi voti su Famitsu

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è stato accolto con ottimi voti sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu, e del resto nessuno si aspettava un esito diverso. La remaster ha portato a casa due 9 e due 8, per un totale di 34/40.

Dotato di vari miglioramenti e ottimizzazioni che hanno modificato le prime ore di gioco, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD vanta anche un doppio sistema di controllo, che funziona sia a rilevazione di movimento che con i comandi fisici dei Joy-Con.

Fra i giochi più attesi di luglio 2021, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sarà disponibile nei negozi a partire dal 16 luglio, in esclusiva su Nintendo Switch.

Famitsu, i voti del numero 1702