Super Robot Wars 30, uscita su PC anche in occidente via Steam: trailer e immagini

Super Robot Wars 30 ha una data di uscita anche in occidente, quantomeno su PC via Steam: sarà disponibile a partire dal 28 ottobre. Nessuna notizia invece per le versioni PS4 e Nintendo Switch, che potrebbero rimanere esclusive del mercato giapponese.

A un paio d'anni dalla recensione di SD Gundam G Generation Cross Rays, la celebre serie strategica di Bandai Namco si prepara dunque a tornare dalle nostre parti in via ufficiale: la concretizzazione di un sogno per tanti appassionati che per anni hanno dovuto optare per la distribuzione parallela.

30 anni dopo, infuria la battaglia per il futuro del nostro mondo. Super Robot Wars è un RPG tattico che riunisce personaggi e robot da una grande varietà di anime insieme per combattere i loro nemici.

Super Robot Wars 30, Mazinkaiser all'attacco.

I giocatori seguono i personaggi nel corso delle loro avventure e battaglie. Prendi il controllo di giganteschi robot su una mappa di battaglia e portali alla vittoria contro i nemici.

La battaglia alterna fasi alleate e nemiche. Quando il giocatore ha mosso i propri robot e attaccato, tocca al nemico. Quando tutti i nemici vengono sconfitti, il gioco procede con un Intervallo.

Nel corso dell'Intervallo, i giocatori possono utilizzare le risorse ottenute in battaglia per addestrare i piloti, potenziare i robot e ottenere bonus per il proprio esercito. A questo punto possono procedere verso il capitolo successivo dell'avventura.

In Super Robot Wars, i giocatori possono scoprire un'esperienza unica che combina le serie robotiche più popolari, animazioni d'attacco ricche d'azione e la possibilità di potenziare i loro robot e piloti preferiti.

Serie rappresentate: