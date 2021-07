Nickelodeon All-Star Brawl annunciato per PS5, PS4, Xbox e Switch con un trailer

Nickelodeon All-Star Brawl è esattamente quello che pensate: un brawler in stile Super Smash Bros. con i più celebri personaggi del network Nickelodeon, annunciato per PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch con un trailer.

A un anno dalla recensione di SpongeBob: Battle for Bikini Bottom Rehydrated e in attesa dell'uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, potremo dunque controllare questi e altri protagonisti dei cartoni animati in un contesto diverso dal solito.

Il gioco includerà venti diversi scenari basati appunto sui franchise coinvolti, una modalità single player ma anche un multiplayer per un massimo di quattro partecipanti.

C'è inoltre una lista parziale dei personaggi disponibili: