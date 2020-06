SpongeBob: Battle for Bikini Bottom Rehydrated, la recensione

I publisher hanno capito che giocare con i sentimenti e i ricordi degli appassionati funziona alla grandissima e dopo aver visto il successo ottenuto da remaster e remake vari, chiunque ne abbia la possibilità si sta prodigando a riportare sulle console i titoli più amati delle vecchie generazioni. L'abbiamo visto con Spyro the Dragon e con la collezione di Crash Bandicoot, magari proprio per rinfrescare l'affetto prima dell'arrivo del nuovo capitolo, e ora tocca a THQ Nordic rispolverare il miglior platform con protagonista Spongebob. Spongebob: Battle for Bikini Bottom non è forse uno dei titoli più memorabili da riportare in auge ma è sicuramente una di quelle produzioni fatte con amore e decise a dimostrare che anche i giochi su licenza possono essere in grado di mettere in mostra tanta qualità. Il gioco originale si distingueva per l'umorismo classico del cartone, per un mondo davvero enorme da esplorare e per una sfida non proprio semplicissima da portare a termine. Da questa nuova versione denominata Rehydrated ci aspettavamo dunque proprio questi elementi ma non è mancata nemmeno qualche sorpresa aggiuntiva. Siete pronti ragazzi? Sì, Signor Capitano! Ecco quindi la nostra recensione di SpongeBob: Battle for Bikini Bottom Rehydrated .

Si torna a Bikini Bottom!

La storia ripercorre pedissequamente quella della precedente versione e vede Plankton creare inavvertitamente un esercito di robot disobbedienti, pronti a mettere ferro e fuoco Bikini Bottom. Spongebob e Patrick, con l'aiuto di Sandy, avranno il compito di sistemare le cose sconfiggendo i nemici e cercando di far tornare la situazione alla pacifica normalità di sempre. Una storia banale ma che nasconde come da registro battute e sketch divertenti, in perfetta linea con quanto visto nella serie animata. L'aggiunta dei doppiatori originali, anche in italiano, rende il tutto ancora più interessante per una fedeltà da promuovere sotto tutti i punti di vista.

Si potrebbe forse storcere il naso davanti alla resa grafica, virata più verso il 3D delle produzioni cinematografiche di Spongebob in netto contrasto con il cel shading cartoon spesso utilizzato da prodotti similari, ma qui andiamo meramente a parlare di gusti personali.

Quello che invece non può essere messo sul piano della valutazione personale è ovviamente il gameplay, da cui ci aspettavamo molto visto l'ottimo lavoro fatto sulla prima versione del gioco. Spongebob Battle for Bikini Bottom è un platform in tre dimensioni dove l'esplorazione e i combattimenti vengono miscelati in egual misura con una curva di difficoltà capace di alzarsi velocemente su vette inaspettate. Purtroppo in questo remake la fluidità dei controlli e la gestione della telecamera non sono all'altezza dei ricordi, spesso facendo perdere di viste le piattaforme sottostanti o rendendo complesso camminare accostati ai muri, con la visuale che impazzisce dietro le spalle dei protagonisti. Succede raramente ma sono problematiche che in un gioco del genere non dovrebbero proprio sussistere, soprattutto vista la qualità raggiunta dagli altri titoli concorrenti.

In generale la velocità d'azione è aumentata sia per ciò che concerne i movimenti sia per alcune sezioni a scivolo, ora ancora più complesse e adrenaliniche. Il gioco ad ogni modo funziona egregiamente e potrebbe comunque venire facilmente apprezzato da tutti i vecchi fan del Bikini Bottom originale, capaci magari di sorvolare sulle piccole imprecisioni. Ad aumentare il valore del pacchetto ci pensa poi l'aggiunta di alcuni livelli tagliati e anche una modalità multiplayer ad orde non particolarmente originale ma che può regalarvi tranquillamente qualche momento di divertimento extra.