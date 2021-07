EA Play Live Sotto i Riflettori, le novità indie degli EA Originals

Il secondo appuntamento con EA Play Live Sotto i Riflettori è stato dedicato agli indie dell'etichetta EA Originals, e ha visto la partecipazione di diversi ospiti di pregio: Josef Fares di Hazelight, Olov Redmalm di Zoink!, Melissa Phillips e Abubakar Salim di Silver Rain Games e Guha Bala di Velan Studios.

Come già riportato, Fares ha ribadito che dopo It Takes Two arriverà un gioco co-op ma parecchio diverso, che farà impazzire i videogiocatori grazie all'originalità delle sue soluzioni: dichiarazioni che testimoniano la fiducia del talentuoso game director nel progetto.

Melissa Phillips e Abubakar Salim di Silver Rain Games lavorano a un gioco ancora avvolto dal mistero, ma hanno portato un contributo di grande apertura e creatività alla discussione, spiegando come funzionano le cose nel loro team appena nato, che tuttavia conta già qualcosa come trenta elementi.

Olov Redmalm di Zoink! ha discusso delle ultime novità sul promettente Lost in Random, che avrà un suo spazio durante EA Play Live 2021, il 22 luglio, mentre Guha Bala ha confermato l'ottimo lavoro svolto con Knockout City, già a quota 5 milioni di giocatori.