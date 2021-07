Josef Fares, dopo It Takes Two un gioco co-op ma parecchio diverso

Josef Fares è stato uno degli sviluppatori indipendenti intervistati durante l'appuntamento di oggi con EA Play Live Sotto i Riflettori, e ha approfittato dell'occasione per rivelare il prossimo progetto del team, che manterrà la co-op ma sarà parecchio diverso.

Fares aveva già detto che il suo prossimo gioco sarebbe stato meglio di It Takes Two, e pur senza scendere nei dettagli ha ribadito il concetto nel suo intervento: un segno evidente di quanto il talentuoso director creda nella validità della sua prossima creatura.

Dopo aver specificato che in questo momento Hazelight Games è più un tripla I che non uno studio indipendente vero e proprio, Fares ha detto che lui e i suoi collaboratori possiedono maggiori conoscenze e consapevolezza di prima, e sanno fare meglio il loro lavoro.

Tuttavia creare un videogioco rappresenta in ogni caso un rischio, in particolare per il suo team visto che ogni singolo progetto è diverso dall'altro: il prossimo gioco manterrà cooperativa ed elementi narrativi, ma per il resto cambierà tutto.

"Mondo, personaggi, gameplay: ogni cosa sarà diversa nel nostro prossimo gioco, e permettimi di dire che la gente andrà fuori di testa quando lo vedrà", ha concluso Fares.