Psychonauts 2: l'invincibilità non disattiverà Obiettivi e Trofei

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di come Double Fine, per venire incontro ai giocatori più giovani, a quelli meno esperti o a quelli che hanno semplicemente difficoltà a completare un gioco, che Psychonauts 2 avrà un'opzione che consentirà di attivare l'invincibilità. Questo, però, non avverrà a discapito degli Obiettivi e dei Trofei, che saranno comunque ottenibili da tutti.

Negli ultimi mesi -fortunatamente- si è vista una maggiore sensibilità da parte degli sviluppatori di videogiochi nei confronti dei giocatori non standardizzati. Quindi una maggiore inclusività nel linguaggio, negli argomenti, ma anche nelle impostazioni d'accesso. Perché è vero che è bello vedere un fenomeno battere tutti i mostri di Dark Souls rotolando, ma questo non dovrebbe venire a discapito del divertimento di coloro che, per un motivo o per un altro non hanno la possibilità o le capacità per completare un videogioco.

Come Alessio Pianesani.

Per questo motivo Double Fine ha deciso di dare a tutti la possibilità di attivare l'invincibilità, in modo da godere senza affanno del gioco, delle sue citazione e della sua storia. Questo, però, non avviene a discapito degli obiettivi. Non è una vergogna chiedere aiuto perché "completare un gioco al minimo della difficoltà è sempre completare un gioco" ha detto l'account di Xbox.