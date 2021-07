Shin Megami Tensei V: nuovo trailer sulla storia mostra il conflitto fra dei e demoni

Shin Megami Tensei V torna a mostrarsi con un nuovo trailer incentrato sulla storia, che mette in scena qualcosa sul conflitto fra dei e demoni, e sui suoi influssi nella vita degli umani, alla base anche di questo nuovo capitolo per Nintendo Switch.

La serie Atlus ha sempre a che fare con elementi metafisici, andando a recuperare caratteristiche delle religioni e delle filosofie legate ad argomenti ultraterreni e mettendo in scena guerre tra entità superiori ma che ricadono, in qualche modo, sulla vita delle persone comuni.

Anche in questo caso, il protagonista è un ragazzo normale che si ritrova improvvisamente proiettato all'interno di una situazione del genere, dovendo combattere contro demoni e divinità varie grazie all'acquisizione di poteri sovrumani. Non più umano né del tutto divino, il nuovo Nahobino decide di sacrificarsi per salvare gli umani, ma deve scegliere il cammino da portare avanti a ogni passo, cosa che può portare a finali diversi.

Come riportato da Atlus, in Shin Megami Tensei V si dovranno fare delle scelte dalle conseguenze potenzialmente tragiche, decidendo il sacrificio per mantenere intatti i propri ideali di luce oppure scegliere l'oscurità come guida del proprio ruolo in questo nuovo mondo dilaniato dalla guerra.

In questa Tokyo post-apocalittica, costruita con Unreal Engine 4, possiamo combattere attraverso il sistema Press Turn Battle System e mirare ai punti deboli dei nemici, oppure possiamo trasformare le minacce in alleati arruolando gli avversari attraverso varie negoziazioni, oppure fonderli fra loro creando ulteriori demoni personalizzati.

Shin Megami Tensei V ha la data di uscita fissata per il 12 novembre 2021 su Nintendo Switch in tutto il mondo, di recente abbiamo visto Genbu in azione, Futsunushi e vari demoni in diversi video rilasciati da Atlus nei giorni scorsi.