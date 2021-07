Shin Megami Tensei 5: trailer ci mostra Genbu in azione

Atlus continua a rilasciare nuovi trailer dedicati a Shin Megami Tensei 5, il nuovo gioco di ruolo giapponese (JRPG) in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch. I filmati che la compagnia sta pubblicando sono dedicati ai demoni, le creature che potremo trovare all'interno dell'avventura. Ora, è il turno di Genbu, una sorta di tartaruga fusa con un serpente/drago.

Il trailer di Shin Megami Tensei 5 ci permette di vedere Genbu in azione con la grafica di gioco. Si tratta di una creatura dalle dimensioni superiori a quanto potreste pensare. Al pari degli altri demoni, inoltre, potrete rendere Genbu un vostro alleato e sfruttarne le capacità in battaglia. Come potete vedere, Genbu utilizza anche degli attacchi di ghiaccio per eliminare i nostri nemici.

Shin Megami Tensei 5 ci metterà nei panni di uno studente che si ritrova una versione post-apocalittica di Tokyo nota come Da'at. I demoni controllano questo mondo ma, prima che il protagonista venga fatto a pezzi, viene salvato da una creatura che si fonde con lui e lo rende un ibrido umano-demone, un Nahobino.

Con i suoi nuovi poteri, il personaggio si avventura nel Da'at in cerca di riposte. Si ritroverà nel mezzo di uno scontro tra luce e oscurità che determinerà il futuro del mondo stesso. Shin Megami Tensei 5 arriverà il 12 novembre 2021 su Nintendo Switch. Ecco infine un video che mostra Futsunushi in azione.