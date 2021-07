Tales of Arise: immagini anticipano la sequenze anime che aprirà il gioco

Tales of Arise

Bandai Namco ha rilasciato sei immagini estrapolate dalla sequenza anime di Tales of Arise. Potete vedere una delle immagini qui sopra, e l'intera galleria poco sotto. Le immagini ci mostra frammenti di diverse sequenze e si concentrano tutte sui personaggi del gioco di ruolo d'azione in arrivo su PC e console.

Bandai Namco, nella giornata di domani 5 luglio 2021, darà il via a una diretta live stream dedicata a Tales of Arise. Precisamente, l'evento andrà in onda alle 14:00 ora italiana (ovvero alle 21:00 ora giapponese). La diretta mostrerà la sequenza anime e ci mostrerà i personaggi del gioco di ruolo.

Vi ricordiamo che Tales of Arise arriverà il 10 settembre 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco segue le vincende di Alphen, un individuo che indossa una maschera di ferro. Il suo pianeta natale, Dahna, è stato schiavizzato e derubato delle proprie risorse natale negli ultimi 300 anni dal pianeta Rena.

Alphen lotta per liberare la propria gente, quando incontra Shionne, una ragazza di Rena che fugge dalla propria gente. I due riceveranno il supporto, ovviamente, di molti altri personaggi che lotteranno per la libertà al loro fianco. Tales of Arise proporrà un sistema di combattimento in tempo reale.

Se volete sapere di più su Tales of Arise: abbiamo provato il nuovo capitolo della nota serie di JRPG Bandai Namco.