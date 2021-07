Call of Duty Mobile: ricompense gratis della Stagione 4 in arrivo per tutti

Activision sta inviando a ondate una serie di ricompense della Stagione 4 di Call of Duty Mobile a tutti i giocatori, dopo l'arrivo anticipato della Stagione 5 dello sparatutto per Android e iOS.

Dovete infatti sapere che Activision ha rilasciato la nuova stagione con una giornata di anticipo. Questo significa che i giocatori di Call of Duty Mobile si sono visti "sottrarre" 24 ore di tempo per salire di livello e ottenere così ricompense del Battle Pass della Stagione 4. Per scusarsi, Activision ha deciso di inviare a ogni giocatore le ricompense dei tre livelli successi. Ovvero, se eravate al livello 20, riceverete anche le ricompense dei livelli 21, 22 e 23.

Call of Duty Mobile

Se per caso non avete ancora ricevuto le ricompense della Stagione 4 di Call of Duty Mobile, non preoccupatevi. Come detto, Activision sta inviando i premi a ondate, non a tutti i giocatori in un colpo solo. Dovete solo pazientare fino a quando sarà il vostro turno.

Inoltre, le ricompense non arriveranno tutte in un colpo, ma vi saranno recapitate per tipologia: prima di tutto si riceveranno i crediti, solo dopo verranno inviati gli oggetti e i CP. Infine, vi segnaliamo anche che Call of Duty Slipstream appare su Battle.net con un logo, è il gioco del 2021?