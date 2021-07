Sony Bend, autore di Days Gone, cerca un Network Programmer: il nuovo gioco è multiplayer?

Sony Interactive Entertainment Bend Studio ha pubblicato una proposta di lavoro per un Senior Network Programmer. Pur non essendo una conferma, questo potrebbe significare che il nuovo gioco della compagnia, autrice di Days Gone, includa una componente multigiocatore online.

La richiesta pubblicata da Sony Bend Studio parla di "supporto a problemi network low-level, architettura e design di un motore di sviluppo multigiocatore e servizi della piattaforma PlayStation Network." Difficile che tutto questo non sia in qualche modo legato a un qualche tipo di supporto a una modalità multigiocatore, o comunque a qualche funzione di gioco legata all'online.

Che tipo di progetto sarà il nuovo gioco di Bend Studio

Ovviamente per ora è impossibile dirlo con certezza. Sappiamo per certo che Sony Bend Studio, dopo il rifiuto di Sony per un seguito di Days Gone, è al lavoro su una nuova proprietà intellettuale. Questo nuovo gioco sarà per certo un open world, almeno secondo le parole del capo dei PlayStation Studios, Hermen Hulst.

Speriamo di scoprire il prima possibile a cosa siano al lavoro gli sviluppatori di Sony Bend. Probabilmente, però, sono solo all'inizio, quindi ci vorrà del tempo prima che vi sia qualcosa da mostrare.