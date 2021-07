4A Games, autore di Metro Exodus, cerca sviluppatori "appassionati di FPS": indizi sul nuovo gioco?

4A Games, autore di Metro Exodus, è in cerca di molteplici sviluppatori per diversi ruoli. Tramite la proposta di lavoro possiamo scoprire che le persone che si proporranno dovranno "essere appassionate di FPS".

Ancora più precisamente, 4A Games è alla ricerca di un Senior Game Designer, Lead Game Systems Designer, Senior Technical Artist, Environment Concept Artist, e Creatures Concept Artist. Le ultime due posizioni sono quelle che richiedono "passione per gli FPS". Inoltre, il Lead Game Systems Designer deve avere esperienza con giochi in prima persona o terza persona del genere "azione". Inoltre, viene specificato che gli autori di Metro Exodus sono al lavoro su una nuova IP, di cui purtroppo non sappiamo molto.

Metro Exodus

4A Games aveva confermato già due anni fa di essere al lavoro su una nuova IP AAA, ma ad oggi non c'è stato modo di vedere nulla di questo gioco. Sappiamo però che sarà sviluppata ancora una volta con il motore grafico interno della compagnia. Viene indicato che il gioco punta a proporre "l'ambiente più vivo mai visto in un videogioco". Inoltre, è importante anche il fatto che si cerchi un concept artist per delle creature: probabilmente ci saranno, similarmente a Metro Exodus, dei mostri o degli animali di qualche tipo.

Ovviamente, per ora, si tratta di speculazioni. Parlando di Metro Exodus, ecco la nostra recensione della versione PS5.