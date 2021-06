Bend Studio, il team di Days Gone, lavora a una nuova proprietà intellettuale

Bend Studio, il team di Days Gone, sta lavorando a una nuova proprietà intellettuale a base open world: lo ha confermato Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, nel corso di un'intervista.

Le parole di Hulst sembrano assecondare le voci secondo cui Days Gone 2 sia stato bocciato da Sony, il che non significa che il sequel sia escluso, ma che chiaramente non sarà Bend Studio a occuparsene.

Dopo aver parlato dei 25 giochi per PS5 e PS4 in sviluppo, di cui metà nuove proprietà intellettuali, il capo di PlayStation Studios ne ha approfittato per chiarire di cosa si stia occupando al momento il team di sviluppo.

"Sapete, Bend studio sta lavorando a una nuova, entusiasmante proprietà intellettuale che li sta appassionando tantissimo. Stanno espandendo le meccaniche open world che hanno creato per Days Gone, e sono davvero felice per loro."

Nessun altro dettaglio, per il momento: possiamo solo immaginare che il progetto sia ancora nelle prime fasi della produzione. Meglio dunque non aspettarsi un annuncio ufficiale a breve...