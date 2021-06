Call of Duty Slipstream appare su Battle.net con un logo, è il gioco del 2021?

Tramite il noto leaker Tom Henderson abbiamo modo di scoprire che su Battle.net, la piattaforma di Activision Blizzard, è presente una serie di file che fanno riferimento diretto a un Call of Duty Slipstream, con tanto di logo che potete vedere poco sotto nel tweet di Henderson. Che si tratti del gioco di COD del 2021?

Come potete vedere qui sotto, il logo riporta solo la parola Slipstream: non è inclusa alcuna scritta "Call of Duty". Tramite il link presente nel tweet, però, è possibile raggiungere un tracker che tiene traccia dei file di Battle.net, alcuni dei quali nominati "Call of Duty Slipstream". In precedenza, i file segnalavano unicamente il nome "Call of Duty 2021": l'aggiornamento è avvenuto di recente.

Ricordiamo che attualmente Activision ha solo confermato che nel 2021 uscirà un nuovo capitolo di Call of Duty, ma non ha indicato alcun tipo di nome ufficiale, piattaforme di riferimento o periodi di uscita. È possibile che Slipstream non sia il nome del capitolo del 2021 di Call of Duty, anche se la presenza di un logo dedicato è certamente un forte indizio in tale direzione.

Hendereson, che ricoridamo è leaker noto in ambito Battlefield e Call of Duty, afferma inoltre che - a suo parere - il logo di Call of Duty Slipstream ha uno stile da Seconda Guerra Mondiale. Che sia questa l'ambientazione del nuovo COD?

Infine, ecco il trailer del Pass Battaglia Stagione 5 di Call of Duty Mobile.