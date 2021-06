Konami non commenta su Silent Hill, Bloober Team rimane indipendente

Konami ha quest'oggi annunciato di aver stretto una collaborazione con Bloober Team, studio di sviluppo polacco noto per la creazione di The Medium, Layers of Fear, Blair Witch e Observer. La compagnia ha anche rilasciato qualche informazione aggiunta, evitando però di confermare o smentire un legame con Silent Hill.

Konami afferma infatti che ha intenzione di collaborare con Bloober Team e con altri partner di sviluppo rinomati per la produzione di giochi legati a "nuove e già esistenti IP". Anche alla domanda diretta riguardo a un possibile legame con Silent Hill, la compagnia giapponese ha solo ripetuto tale frase.

È stato però svelato che il dialogo con Bloober Team è iniziato la scorsa estate. Bloober Team, inoltre, continua ad essere indipendente e può collaborare con altre aziende in piena libertà. Per il momento Konami non ha altre informazioni da rilasciare riguardo al progetto in produzione presso lo studio polacco. Bloober Team è stato scelto da Konami poiché le due società "saranno in grado di creare contenuti di alta qualità combinando le rispettive caratteristiche e i rispettivi punti di forza."

