Call of Duty Mobile: trailer del Pass Battaglia Stagione 5, le novità ufficiali

La Stagione 5 di Call of Duty Mobile, chiamata Deep Water, è disponibile a partire da oggi, 28 giugno 2021. Il team di sviluppo ha quindi pubblicato un trailer dedicato al Pass Battaglia che ci mostra le novità in arrivo all'interno dello sparatutto multigiocatore per iOS e Android.

In Call of Duty Mobile ci saranno tre nuove mappe con la Stagione 5. Parliamo di Suldal Harbor, Docks, e Aniyah Incursion. Suldal Harbor è una mappa dedicata al 5 vs 5 e al 10 vs 10. Docks è dedicata alla modalità Gunfight. Aniyah Incursion, invece, è una mappa apparsa per la prima volta in Call of Duty Modern Warfare e supporta 10 vs 10, Ground Mission e Attack of the Undead.

La Stagione 5 di Call of Duty Mobile introduce anche un paio di nuove modalità multigiocatore. Ground Mission è una versione ampliata della modalità Domination, con combattimento 10 vs 10 e punti di cattura su ogni mappa. Cranked Confirmed, invece, è una combinazione delle modalità Cranked e Kill Confirmed: dovremo eliminare nemici e raccogliere piastrine per evitare che scada il tempo. Ci sarà anche un nuovo Operatore.

L'evento della Stagione 5 di Call of Duty Mobile si chiama Sea of Steel e chiede ai giocatori di completare missioni giornaliere per portare alla vittoria i Ghosts o la Federation. Ovviamente, come detto, non manca il Pass Battaglia che introduce nuove ricompense sia gratuite che a pagamento. Tra i livelli gratuiti vi sarà una nuova abilità operatore per unità K9 al livello 14. Ci sarà anche CR-56 AMAX al livello 21, Kilo Bolt-Action - Warship e Combat Axe - Lighthouse, insieme a "molti altri".

Vi segnaliamo anche che Call of Duty: Black Ops Cold War è sempre più enorme, oltre 200 GB di spazio richiesto.