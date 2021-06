Samsung Odyssey: tutte le specifiche della nuova linea di monitor da gaming dai 24 ai 28 pollici

Samsung ha recentemente annunciato la sua nuova linea monitor Odyssey, disponibili in tutto il mondo per offrire ai gamer un'eccellente qualità di immagine con un design futuristico. Nel 2020 avevamo visto i monitor da gaming curvi, quest'anno invece con la gamma Odyssey Samsung è passata al design piatto dai 24 fino ai 28 pollici. In particolare sono stati presentati ufficialmente tre nuovi monitor da gaming: Odyssey G3 (G30A) da 27 e 24 pollici, Odyssey G5 (G50A) da 27 pollici ed infine l'Odyssey G7 (G70A) da 28 pollici. Tutti i modelli sono stati progettati per offrire delle immagini estremamente realistiche, una maggiore capacità di risposta, un'ergonomia su misura e una fruibilità intuitiva.

Samsung Odyssey G7 28” G70A Monitor Samsung Odyssey G7 da 28 pollici Il modello più grande da 28 pollici chiamato Odyssey G7 dispone di un pannello 4K con un refresh rate di 144 Hz. L'angolo di visuale è di 178° con il supporto ad HDR400 per dei colori incredibili con maggiore contrasto, neri più profondi e bianchi più brillanti. Il tempo di risposta garantito è di 1 millisecondo, con certificazione NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro. Sul retro troviamo anche la porta HDMI 2.1 per godere della massima risoluzione ad alti refresh rate, non solo su PC, ma anche con le console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X. Inoltre l'Odyssey G7 dispone di un sistema di multitasking che supporta la funzione Picture-by-Picture (PBP) e la Picture-in-Picture (PIP) per una maggiore flessibilità e versatilità sia per il gioco che per il lavoro. Tramite l'Auto Source Switch+ invece il monitor riconoscerà automaticamente la sorgente utilizzata alla sua accensione per non doverla cambiare manualmente ogni volta che si passa da un dispositivo all'altro. Scheda tecnica Dimensioni: schermo piatto da 28 pollici

schermo piatto da 28 pollici Formato: 16:9

16:9 Risoluzione: 3840 x 2160

3840 x 2160 Certificazione HDR: VESA DisplayHDR 400

VESA DisplayHDR 400 Tempo di risposta: 1 ms (GTG)

1 ms (GTG) Angolo di visione: 178° in orizzontale e verticale

178° in orizzontale e verticale Frame rate: 144 Hz

144 Hz Tecnologie: AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC Porte: Display Port 1.4, HDMI 2.1, USB3.0

Display Port 1.4, HDMI 2.1, USB3.0 Altro: Auto Source Switch+, Eye Saver Mode, Flicker Free, Black Equalizer, Refresh Rate Optimizer, Low Input Lag Mode, Super Arena Gaming UX, Ultrawide Game View e CoreSync Lightning

Samsung Odyssey G5 27” G50A Monitor Samsung Odyssey G5 da 27 pollici Il nuovo Odyssey G5 di Samsung è il modello perfetto per i giocatori che desiderano portare i propri titoli al livello successivo, sia su PC che sulle console di nuova generazione. La risoluzione è di 2560 x 1440 QHD pixel con un refresh rate elevato di 165 Hz. Supporta anche l'HDR10 per grafiche suggestive pronte per entrare in azione. Il tempo di risposta è di un millisecondo e supporta le tecnologie FreeSync Premium e G-SYNC di AMD e NVIDIA rispettivamente. Grazie al suo design versatile, i giocatori possono regolare la sua altezza ed angolazione per adattarlo a qualsiasi postazione da gaming per non affaticarsi mai durante il gioco. Inoltre l'Odyssey G5 dispone di un avanzato multitasking che supporta la funzione Picture-by-Picture (PBP) e la Picture-in-Picture (PIP) per una maggiore flessibilità e versatilità sia per il gioco che per il lavoro. Scheda tecnica Dimensioni: schermo piatto da 27 pollici

schermo piatto da 27 pollici Formato: 16:9

16:9 Risoluzione: 2560 x 1440

2560 x 1440 Certificazione HDR: HDR10

HDR10 Tempo di risposta: 1 ms (GTG)

1 ms (GTG) Angolo di visione: 178° in orizzontale e verticale

178° in orizzontale e verticale Frame rate: 165 Hz

165 Hz Tecnologie: AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC Porte: Display Port 1.2, HDMI 2.0

Display Port 1.2, HDMI 2.0 Altro: Auto Source Switch+, Eye Saver Mode, Flicker Free, Black Equalizer, Refresh Rate Optimizer, Low Input Lag Mode, Super Arena Gaming UX, Ultrawide Game View e CoreSync Lightning