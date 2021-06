Call of Duty: Black Ops Cold War sempre più enorme, oltre 200 GB di spazio richiesto

Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone continuano a crescere di dimensioni, raggiungendo una quantità di spazio richiesto veramente enorme, visto che con il recente aggiornamento siamo arrivati oltre i 200 GB per quanto riguarda la versione completa del gioco.

Come testimoniato dall'immagine riportata qui sotto, riferita alla versione PS5 ma verosimilmente pari anche alle altre console, lo spazio occupato complessivamente dall'intero pacchetto di Call of Duty: Black Ops Cold War, comprensivo di Call of Duty: Warzone e di tutti i suoi elementi, ammonta adesso a quasi 220 GB, per la precisione 219,8 GB.

Call of Duty: Black Ops Cold War ha raggiunto complessivamente i 219,8 GB di spazio occupato su PS5

Si tratta di uno spazio occupato veramente enorme, considerando anche la capienza piuttosto ridotta degli SSD interni delle nuove console. Siamo praticamente a un terzo dello spazio disponibile sull'SSD di PS5 e addirittura la metà di quello disponibile su Xbox Series S.

La questione può essere parzialmente risolta disinstallando alcune componenti del gioco che giudichiamo non necessarie, cosa che riduce in parte le dimensioni complessive, tuttavia buona parte del problema resta. È possibile che una soluzione più definitiva possa arrivare con il rilascio di vere e proprie versioni next gen di Call of Duty: Warzone attualmente in sviluppo, che sfruttando i nuovi sistemi di compressione dei dati potrebbero ridurre in maniera sostanziale lo spazio richiesto sugli SSD, ma al momento non ci sono ancora informazioni precise al riguardo.

L'incremento nelle dimensioni di Call of Duty: Black Ops Cold War si è verificato anche con l'arrivo della recente Stagione 4, che si è presentata con un trailer all'E3 2021. Abbiamo visto il peso di questa solo per quanto riguarda il singolo update, il quale peraltro ha introdotto finalmente i 120hz su PS5.