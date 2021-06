Super Mario 64: 25 anni fa furono rivoluzionati i videogiochi, speciale

Esattamente venticinque anni fa, il 23 giugno 1996, usciva in Giappone Super Mario 64; accompagnò il lancio di Nintendo 64 non solo in terra nipponica, ma anche nel resto del mondo. Per la precisione, a settembre 1996 negli Stati Uniti, e a marzo 1997 in Europa. È stato il primo videogioco tridimensionale dedicato all'idraulico, ma non solo: la sua portata innovativa fu molto, molto più ampia. Probabilmente non è facile capire, non avendolo vissuto all'epoca, cosa davvero abbia significato per i videogiocatori di tutto il mondo e per l'industria stessa questa innovativa opera di Shigeru Miyamoto. Proveremo a ricordarlo in questo nostro speciale per i 25 anni di Super Mario 64.

Lo sviluppo di Super Mario 64 è durato tre anni, e si è concluso solamente un mese prima dell'uscita finale, intorno al 20 maggio 1996. Non ci hanno lavorato molte persone, quantomeno rispetto agli standard attuali, e nemmeno in relazione a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che sarebbe arrivato due anni dopo. Stando alla ricostruzione di Miyamoto, in media il personale si sarebbe aggirato tra le quindici e le venti persone. Una via di mezzo tra i piccoli team che plasmavano i titoli bidimensionali, e quelli molto più numerosi che sarebbero arrivati solamente qualche anno dopo.

Super Mario 64: ogni immagine dell'articolo è tratta dall'edizione presente in Super Mario 3D All-Stars.

Pare che l'idea di un Super Mario tridimensionale ossessionasse il maestro fin dai tempi della lavorazione di Star Fox, con cui venne introdotto il chip Super FX, che consentiva al Super Nintendo di gestire avanzati effetti grafici bidimensionali, ma soprattutto una rudimentale, per quanto avveniristica, veste poligonale. I primi concept del titolo sembra prevedessero un level design lineare, una sorta di trasposizione delle meccaniche classiche, con visuale isometrica, in un contesto tridimensionale (una specie di Super Mario 3D World, in pratica).

Ma per Miyamoto non era sufficiente. Super Nintendo non era abbastanza potente, e il suo pad non era adeguato alle esigenze; inoltre, la struttura canonica non era sufficientemente pirotecnica per dimostrare le potenzialità del gaming tridimensionale. E questo è il primo aspetto da tenere in considerazione: Super Mario è sempre stato un platform, ma due episodi in particolare sono stati realizzati con un intento più ecumenico, e cioè quello di spostare gli standard degli action game molto più in alto rispetto al passato. Una vocazione, anche per necessità (vista l'assenza di riferimenti), più universale del solito.

Stiamo parlando di Super Mario Bros., che ha ridefinito in molti aspetti gli action game bidimensionali; e, ovviamente, di Super Mario 64. Un gioco che ha segnato, forse più di ogni altro, un prima e un dopo.